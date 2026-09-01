Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем знаний. Он пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, педагогам — профессионального долголетия и благодарных учеников, а родителям — поводов для гордости за детей, сообщила пресс-служба главы республики.
Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Господин Минниханов отметил, что система образования Татарстана входит в число ведущих в стране. По его словам, в республике за последние годы построили десятки современных школ, реализуются инициативы по поддержке талантливых детей и повышению престижа профессии педагога.
Раис Татарстана также поблагодарил педагогов. По его данным, около 80 тыс. учителей и воспитателей в новом учебном году продолжат работу в системе образования республики.
Ранее сообщалось, что в Татарстане медианная предлагаемая зарплата для учителей составляет 51,7 тыс. руб.