Над 19 регионами России и Черным морем сбили 516 беспилотников

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны нейтрализовали над 19 регионами России, Крымом и акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Беспилотники сбивали в период с 20:00 31 августа до 08:00 1 сентября. В перечень вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, а также Московский регион.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также распространяется на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на пляжах курорта усилили меры безопасности при угрозе беспилотной атаки: установили информационные щиты со схемами эвакуации и указателями укрытий, а для сотрудников оборудовали защищенные места. Все пляжи прошли паспортизацию, за порядком следят охранники и полиция, а обстановку контролируют более 2 тыс. камер.

Мария Удовик