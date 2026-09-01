Сотрудница ПВЗ в Оренбуржье похитила золотые цепочки на 1 млн рублей

Бузулукский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, работавшей менеджером в местном пункте выдачи заказов маркетплейса. Женщина обвинялась в совершении трех эпизодов мошенничества, два из которых в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

В своем личном кабинете на сайте маркетплейса обвиняемая заказала золотые цепочки на общую сумму 998 986 руб., выбрав оплату при получении. Когда товар поступил, она приняла его, но в документах оформила возврат, фактически украшения не вернув.

В суде обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшей стороне в полном объеме. Суд назначил фигурантке наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. Сообщается, что приговор вступил в законную силу.

Яна Вежлева