Первый день осени в Петербурге пройдет с дождями и температурой до +22 градусов

Осень в Санкт-Петербурге начнется с относительно теплой, но облачной погоды. Во вторник, 1 сентября, воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов, а кратковременные дожди ожидаются преимущественно во второй половине дня — уже после торжественных школьных линеек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дожди придут в Петербург после школьных линеек 1 сентября

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Дожди придут в Петербург после школьных линеек 1 сентября

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, Санкт-Петербург окажется на периферии циклона, центр которого к середине дня переместится на север Швеции. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В Ленинградской области также возможны грозы.

Температура воздуха в регионе составит от +18 до +23 градусов. В Петербурге будет дуть слабый северо-западный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 755 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Матвей Николаев