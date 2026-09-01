На Дону летом зафиксировали более тысячи возгораний растительности

В Ростовской области с 1 июня зарегистрировали 1079 возгораний сухой растительности и камыша на общей площади 82,2 га. За аналогичный период 2025 года зафиксировали 985 возгораний на площади более 67 га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К ликвидации пожаров привлекались около тысячи специалистов ведомства, в том числе 500 добровольцев, а также 1054 единицы техники.

По данным пресс-службы ведомства, 31 августа в 22:30 был ликвидирован лесной пожар в Цимлянском районе. Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание возникло утром 28 августа в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозной. Работу пожарных двое суток осложняли неблагоприятные погодные условия.

Константин Соловьев