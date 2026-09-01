На Ставрополье учебный год начали более 300 тысяч школьников

В Ставропольском крае сегодня учебный год начался в 636 школах. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Учебный процесс 1 сентября начинается для более 300 тыс. школьников, среди которых 27 тыс. первоклассников. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Ставропольском крае День знаний планируют провести в штатном режиме, однако при возникновении беспилотной угрозы программа торжественных линеек будет сокращена.

Константин Соловьев