АТОР оценила отдых на КМВ этой осенью в 125–150 тыс. рублей за девять ночей

Санаторный отдых на Кавказских Минеральных Водах в сентябре—октябре 2026 года обойдется в среднем в 125–150 тыс. руб. на двоих за девять ночей без учета стоимости дороги. Такие данные содержатся в отчете Аналитической службы АТОР (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В расчет входят Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск — совокупно Кавминводы занимают около 17% рынка организованных туров по России на сентябрь и октябрь. Больше туристов направляются только на курорты Краснодарского края, доля которых составляет около 42%.

При этом продолжительность поездок на Кавминводы сокращается. По данным ГК «Слетать.ру», средняя продолжительность тура на направлении уменьшилась примерно на сутки. Туристы, как отмечают участники рынка, стараются уложиться в определенный бюджет за счет сокращения продолжительности отдыха, а не только выбора более дешевого размещения.

Осенний спрос на Кавминводы сейчас примерно на 16% ниже прошлогоднего. В целом продажи организованных туров по России на сентябрь и октябрь сократились на 22% год к году.

Туроператоры также фиксируют более позднее принятие решений о поездке. В АЛЕАН отмечают, что на южных направлениях все больше туров бронируется за полторы-две недели до заезда. При этом в «Мультитуре» сообщают о продолжающемся интересе к оздоровительным поездкам на Кавминводы и в санатории средней полосы России.

На фоне более короткой глубины бронирования участники рынка ожидают дополнительного спроса в сентябре, в том числе за счет туристов, которые принимают решение об отдыхе непосредственно перед поездкой.

Валерий Климов