Продажи туров на Кавминводы этой осенью снизились на 16%

Продажи организованных туров на Кавказские Минеральные Воды с заездами в сентябре и октябре 2026 года сократились примерно на 16% по сравнению с прошлым годом. При этом Кавминводы остаются вторым по популярности направлением внутреннего туризма после курортов Краснодарского края, следует из отчета Аналитической службы АТОР (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

На Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск приходится около 17% всех проданных туров по России на сентябрь—октябрь. На курорты Краснодарского края — Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе и Азовское побережье — приходится около 42%.

Снижение продаж на Кавминводах происходит на фоне общего сокращения спроса на внутрироссийские поездки. К концу августа объем продаж туров с заездами в сентябре и октябре был в среднем на 22% ниже прошлогоднего показателя.

Одной из тенденций сезона стало сокращение срока предварительного бронирования. Туристы чаще принимают решение о поездке непосредственно перед заездом. По данным ГК «Слетать.ру», на ряде направлений, включая Кавминводы, средняя продолжительность тура также сократилась примерно на сутки.

Туроператоры связывают динамику с более осторожным планированием расходов. При этом до конца осеннего сезона отставание от прошлогодних показателей может сократиться за счет поздних бронирований, акций и снижения стоимости размещения на отдельных направлениях.

В АЛЕАН и «Мультитуре» отмечают рост интереса к санаторному отдыху на Кавминводах и в других российских регионах. Туристы при этом чаще выбирают гостиницы и санатории в своем или соседнем регионе.

Валерий Климов