Главные новости за 31 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области из-за логистических проблем с вывозом зерна нового урожая введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. По его словам, регион совместно с Минсельхозом России прорабатывает меры поддержки аграриев, которые должны помочь им продолжить работу в стабильном режиме. Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко сообщила, что сейчас продолжается уборка поздних зерновых культур: обмолочено более 15 тыс. га. Также идет уборка масличных культур. Урожайность подсолнечника составляет 16 ц с га — более чем вдвое выше прошлогоднего показателя.

Заявления на единовременную материальную помощь подали 211 жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от атак БПЛА. Работы по ликвидации последствий налетов дронов продолжаются. Жильцы дома на улице Вересаева в основном вернулись в квартиры — исключение составляет одна наиболее пострадавшая квартира. Специалисты регионального экспертного управления ДГТУ завершили обследование здания; в ближайшее время будет подготовлено заключение, на основании которого примут решение о возможности дальнейшего проживания в доме и его восстановлении.

Почвенная засуха зафиксирована в десяти районах Ростовской области. Дефицит влаги в почве отмечается в Ремонтненском, Зимовниковском, Зерноградском, Семикаракорском, Веселовском, Тацинском, Цимлянском, Морозовском, Милютинском и Чертковском районах, следует из данных Гидрометцентра России. По информации Росгидромета, неблагоприятные для сельхозугодий условия сохранятся как минимум до 4 сентября.

Торги по продаже бывшего оборонного завода «Прибор» в Ростове-на-Дону признали несостоявшимися: за время приема заявок ни один потенциальный покупатель не подал предложение. Начальная цена лота составляла 1,14 млрд руб. Такие сведения содержатся в документах лота. На торги выставлялись земельный участок, права аренды на смежную территорию, производственный корпус, котельная, кузнечный цех, инженерные сети и коммуникации.