Главные новости за 31 августа. Кавказ

Ситуация с топливом в Ставропольском крае может улучшиться во второй половине сентября после восстановления работы перерабатывающих мощностей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. При этом ограничения на использование служебного транспорта в правительстве края, министерствах и муниципалитетах продлены. Запасов дизельного топлива в регионе достаточно, но сохраняется потребность в бензине АИ-92 и АИ-95.

Среднедушевые денежные доходы жителей Ставропольского края во втором квартале 2026 года составили 43 827 руб. в месяц, увеличившись на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата. Во втором квартале 2025 года этот показатель составлял 40 853,7 руб. Таким образом, за год среднедушевые доходы выросли на 2 973,3 руб.

В Сулейман-Стальском районе Дагестана расследуется уголовное дело после смерти 25-летнего пациента во время операции. По версии родственников, медработники могли несвоевременно оказать ему необходимую помощь. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Супруну доложить о ходе расследования

Дети, госпитализированные после ДТП с пассажирским автобусом на Ставрополье, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. Пострадавшим проводят телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Это необходимо для определения дальнейшей тактики лечения и оказания специализированной помощи, уточнили в ведомстве. Авария произошла ночью 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. В автобусе находились 47 человек.

Потребительский спрос в Карачаево-Черкесии в первом полугодии 2026 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это максимальный показатель среди регионов Северного Кавказа. В общероссийском рейтинге республика заняла 29-е место. Среднедушевые среднемесячные потребительские расходы жителей КЧР составили 24,3 тыс. руб.