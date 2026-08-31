Главные новости за 31 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области ввели досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. Оно пройдет на отдельных участках облцентра, ряде участков Борисоглебска и Россошанского района, а также в Новоусманском и Острогожском районах. Ранее главы этих районов обратились с просьбой о необходимости проведения такой процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэрия Воронежа ожидает более 100 тыс. посетителей на фестивале «Город-сад». Для охраны фестиваля ежедневно будут задействованы по 120 сотрудников частного охранного предприятия. Также организаторами фестиваля разработана схема двойного ограждения набережной.

Осужденный на 16 лет за госизмену житель Белгорода не смог оспорить приговор. Ранее белгородца признали виновным в госизмене и содействии терроризму за донаты запрещенной украинской организации, назначив 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также конфисковав имущество на 600 тыс. руб.

В Липецкой области чиновников уличили в передаче чужого проекта новому подрядчику. Суд обязал администрацию Добровского округа выплатить саранскому ООО «Экопланпроект» 14,3 млн руб. за выполненные работы по контракту, от исполнения которого заказчик отказался в одностороннем порядке.

ВСУ снова ударили по хлебному магазину в центре слободы Белой Курской области, в результате чего были ранены пять человек. У пострадавших диагностированы травмы головы, слепые осколочные ранения. Еще один раненый установлен в селе Кремяное Кореневского района.

В Орле опечатали строящийся 20 лет «Титаник» — здание многопрофильного медцентра областной клинической больницы. По словам депутата облсовета Виталия Рыбакова, из него выгнали рабочих, которым к тому же задерживают зарплату. Прокуратура уже начала проверку этой информации.

Ферма национализированного холдинга КДВ в Тамбовской области добилась запрета аренды земельного участка под своим предприятием. Площадь участка — 109,2 га. Также суд запретил Росреестру совершать перерегистрацию этой земли.

Егор Якимов