Главные новости за 31 августа. Новороссийск

Пожар в плавневой зоне в районе Анапы на большей части территории локализован. Площадь активного горения составляет около 50 кв. м. На месте продолжают работать около 30 человек и порядка 10 единиц техники.

В Анапе полиция проводит проверку по факту запуска фейерверков во время пожара в плавнях. Неустановленные лица устроили салют, когда городские, краевые и федеральные службы были задействованы в тушении возгорания.

31 августа продолжал действовать временный запрет в Анапе на использование матрасов, кругов и других надувных плавательных средств.

В Новороссийске сформировали предварительный перечень из 56 детских и спортивных площадок, где необходимы ремонт, благоустройство или реконструкция.

В Новороссийске за первое полугодие 2026 года ввели 99,1 тыс. кв. м жилья — на 58,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Новороссийске торжественные линейки 1 сентября пройдут в ограниченном формате и с минимальным количеством приглашенных. Праздничные мероприятия организуют внутри школ с учетом требований антитеррористической защищенности.

В Геленджике продолжается обустройство контейнерных площадок. В этом году на работы направили 19,5 млн рублей.