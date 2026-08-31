Главные новости за 31 августа. Сочи

В Сочи власти и руководство нацпарка договорились создать рабочие группы по развитию туризма и использованию городской инфраструктуры на особо охраняемой территории. Стороны также разрабатывают единый транспортно-инженерный каркас, который планируют представить для обсуждения осенью 2026 года.

Аэропортовый холдинг «Аэродинамика» запустил бесплатный онлайн-сервис для получения документов об отмене или переносе рейсов на сайтах аэропортов Сочи и Краснодара. Ранее такие документы выдавали пассажирам только на бумаге в аэропорту.

Ко Дню знаний в Сочи детям школьного возраста из семей участников СВО вручили 500 сертификатов по 5 тыс. руб. на покупку канцелярских товаров, средства на помощь выделяют через благотворительный фонд «Скорей добрей». Семьям участников СВО также предоставляют адресную финансовую помощь, а детям доступны бесплатные спортивные секции и городские культурные мероприятия.

В Сочи до конца 2026 года реализуют четыре проекта дошкольного инициативного бюджетирования: в детсадах №34, №120, №86 и №28 оборудуют оздоровительный маршрут, соляную комнату, площадку юного пешехода и отремонтируют музыкальный зал. На проекты из бюджета города выделили 2 млн руб., по 500 тыс. руб. на каждый, а в предыдущие годы в рамках конкурса уже реализовали восемь инициатив.

Более 3,2 тыс. участников СВО и членов их семей прошли реабилитацию и оздоровление в санаториях Сочи по программе с сертификатами на 100 тыс. руб. Для детей участников СВО также предусмотрен приоритет при зачислении в муниципальные спортивные школы и секции, где доступны занятия более чем по 50 видам спорта в 27 учреждениях.