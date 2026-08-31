15 сентября объявили выходным днем в Дагестане

Во вторник, 15 сентября, жители Дагестана получат дополнительный выходной день. Дата объявлена нерабочей в связи с празднованием Дня единства народов Дагестана. Соответствующее постановление 31 августа подписал председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

День единства народов Дагестана отмечается 15 сентября с 2011 года. Праздник был учрежден указом президента республики 6 июля 2011 года в целях единения и консолидации многонационального народа Дагестана.

Дата связана с событиями 1741 года, когда объединенные силы горцев Дагестана выступили против войск иранского полководца Надир-шаха. По данным Дагестанстата, праздник приурочен к победе над его войском.

Валерий Климов