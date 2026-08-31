Кисловодску выделили 140,3 млн рублей на ремонт семи улиц

Кисловодск получит 140,3 млн руб. на ремонт семи участков городской дорожной сети. Средства выделены по итогам краевого конкурса, победителем которого стал город, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Из общей суммы 133,3 млн руб. направит краевой бюджет, еще 7 млн руб. — городской. Это первые средства, выделенные Кисловодску на дорожный ремонт в 2026 году.

Всего планируется привести в порядок 2,36 км дорог. Работы пройдут на улицах Закурганной, Крутой Дороге, Минеральной, Красноармейской, а также на части улицы Фоменко протяженностью 300 м от улицы Рябиновой. Кроме того, в перечень вошли Дарьяльский и Почтовый переулки.

Торги для выбора подрядчика проведут в ближайшее время. Завершить ремонт планируется до конца года.

По словам Евгения Моисеева, город также подготовил документы на ремонт еще 30 улиц в Кисловодске и его поселках. Их власти рассчитывают включить в последующие конкурсы на распределение средств краевого дорожного фонда.

Валерий Климов