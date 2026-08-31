На Дону с начала года провели более 115 млн ветеринарных обработок животных и птицы
С начала 2026 года специалисты ветеринарной службы Ростовской области провели более 115 млн прививок и лечебно-профилактических обработок животных и птицы. Об этом сообщили в региональной ветслужбе.
Кроме того, ветеринары выполнили 2,3 млн диагностических исследований.
31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. В региональной службе отметили, что ветеринарный контроль обеспечивает стабильную работу агропромышленного комплекса и является частью системы продовольственной безопасности.
За профессиональные заслуги сотрудники областной ветеринарной службы получили награды Минсельхоза России и региональных властей.