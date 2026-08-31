Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Почвенная засуха охватила 10 районов Ростовской области

Почвенная засуха зафиксирована в десяти районах Ростовской области. Дефицит влаги в почве отмечается в Ремонтненском, Зимовниковском, Зерноградском, Семикаракорском, Веселовском, Тацинском, Цимлянском, Морозовском, Милютинском и Чертковском районах, следует из данных Гидрометцентра России.

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

По информации Росгидромета, неблагоприятные для сельхозугодий условия сохранятся как минимум до 4 сентября.

Почвенная засуха возникает при длительном недостатке влаги в грунте. При ее сохранении замедляется развитие сельскохозяйственных культур и повышается риск снижения урожайности.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд