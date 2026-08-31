Бывший оборонный завод «Прибор» в Ростове не смогли продать за 1,14 млрд рублей

Торги по продаже бывшего оборонного завода «Прибор» в Ростове-на-Дону признали несостоявшимися: за время приема заявок ни один потенциальный покупатель не подал предложение. Начальная цена лота составляла 1,14 млрд руб. Такие сведения содержатся в документах лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги выставлялись земельный участок, права аренды на смежную территорию, производственный корпус, котельная, кузнечный цех, инженерные сети и коммуникации. Промышленная площадка расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Торги проходили на электронной торговой площадке ЭТП.РФ.

Согласно документам, предприятие полностью остановило производственную деятельность в 2024 году. Причины прекращения работы завода и планы по дальнейшему использованию площадки в документации не раскрываются.

Завод «Прибор» был основан в 1965 году и являлся одним из крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса Ростовской области. В период его работы до 80% продукции приходилось на заказы военного ведомства.

Помимо продукции для оборонной промышленности, завод выпускал товары народного потребления — в частности, стереомагнитофоны «Ростов», аппараты для магнитотерапии «Градиент», датчики учета воды и бытовые инкубаторы.

Валерий Климов