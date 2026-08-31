В Сочи с 1 сентября изменят маршрут автобуса №571

С 1 сентября в Сочи изменится схема движения автобуса №571. Автобус начнет заезжать непосредственно в село Ахштырь. Изменения внесли по обращениям жителей населенного пункта и для обеспечения его транспортной доступности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В прямом направлении автобус будет следовать от железнодорожного вокзала Адлера по улицам Ленина, Ромашек, Молокова, Кирова, Ленина, Каспийской и Перспективной. Далее маршрут пройдет по Новокраснополянскому шоссе, улицам Ивановской и Краснофлотской, Краснополянскому и Новокраснополянскому шоссе до села Ахштырь.

В обратном направлении автобус будет отправляться из села Ахштырь и следовать по Новокраснополянскому шоссе, улицам Ивановской, Костромской, Мира, Авиационной, Ленина, Молокова и Ромашек. Далее маршрут пройдет по улице Ленина до железнодорожного вокзала Адлера.

В прямом направлении добавят остановки «Спортбаза», «Квартбюро», «Дары Природы», «Школа №66», «6-й километр», «8-й километр», «9-й километр», «Амшенский двор», «Форелевое хозяйство» и «Село Ахштырь». В обратном направлении появятся остановки «Село Ахштырь», «Село Ахштырь (на трассе)», «Школа №66», «Дары Природы», «Квартбюро» и «Спортбаза».

Одновременно из схемы исключат часть остановок. В прямом направлении автобус больше не будет останавливаться у «Санатория Южное Взморье», «Кинотеатра Комсомолец» и на остановке «Село Ахштырь (на трассе)».

В обратном направлении исключат остановки «Форелевое хозяйство», «Амшенский двор», «10-й километр», «9-й километр», «6-й километр», «Кинотеатр Комсомолец» и «Санаторий Южное Взморье».

Мария Удовик