Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 1 сентября

Австралийский доллар 61,8994
Английский фунт 117,3204
Белорусский рубль 28,2488
Гонконгский доллар* 11,0192
Дирхам ОАЭ 23,5206
Доллар США 86,3793
Евро 100,5714
Индийская рупия** 90,4961
Казахстанский тенге** 18,5854
Канадский доллар 62,1971
Китайский юань 12,8580
СДР 118,4502
Сингапурский доллар 67,8602
Турецкая лира* 17,9521
Украинская гривна* 19,4002
Шведская крона* 90,6988
Швейцарский франк 106,7993
Японская иена** 53,9837

*За 10. **За 100.