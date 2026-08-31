Черноземье 31.08.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 1 сентября Австралийский доллар 61,8994 Английский фунт 117,3204 Белорусский рубль 28,2488 Гонконгский доллар* 11,0192 Дирхам ОАЭ 23,5206 Доллар США 86,3793 Евро 100,5714 Индийская рупия** 90,4961 Казахстанский тенге** 18,5854 Канадский доллар 62,1971 Китайский юань 12,8580 СДР 118,4502 Сингапурский доллар 67,8602 Турецкая лира* 17,9521 Украинская гривна* 19,4002 Шведская крона* 90,6988 Швейцарский франк 106,7993 Японская иена** 53,9837 *За 10. **За 100.