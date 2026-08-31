В Анапе объяснили снос деревьев на улице Чехова
В Анапе объяснили причины сноса деревьев на улице Чехова, 1 в 12-м микрорайоне. По результатам проверки специалисты признали 11 тополей и кленов аварийными. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
По ее словам, у деревьев выявили дупла и трещины в стволах, которые создавали угрозу для жителей и имущества. В связи с этим было принято решение о сносе. Работы выполнила подрядная организация АО «Зеленстрой».
Кроме того, в рамках санитарной обрезки на 15 здоровых деревьях удалили сухие ветви. Такие работы разрешены в течение всего календарного года.
Маслова также уточнила, что устройство парковки на этом участке не предусмотрено.
Жителей призвали сообщать об аварийных деревьях по телефону 3-95-12, доб. 603.