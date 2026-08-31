Бизнес учит географию

Как сервисы геоаналитики и ИИ помогают масштабироваться компаниям юга России

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Согласно опубликованному в августе исследованию «Лаборатории Касперского», около 45% российских компаний используют либо планируют применять искусственный интеллект в своей работе. При этом в топ-3 направлений, где ИИ внедряют особенно активно, второе место занимает аналитика данных, уступая лишь генерации контента.

Опрошенные эксперты и представители бизнеса юга России отмечают, что в число самых перспективных с этой точки зрения сервисов входит геоаналитика. Она уже получила широкое распространение, однако ее потенциал еще предстоит раскрыть в полной мере.

От цифр к выводам и решениям

В Краснодарском крае одной из сфер, где геоданные представляют наибольшую ценность, является туризм. И область их применения в этой отрасли постоянно расширяется.

ИИ не заменяет управленца, но помогает быстрее обрабатывать большие массивы информации

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Например, как отметил директор департамента цифрового развития курорта «Роза Хутор» Андрей Юртаев, благодаря доступной в приложении интерактивной карте гости могут узнать загруженность конкретной канатной дороги в реальном времени. Каждую канатку обслуживает своя модель машинного обучения, и если раньше показатель предсказательной точности составлял только 60%, то теперь, благодаря постоянному дообучению, он вырос до 85%.

«Мы продолжали обучение, включали новые данные — например, производственный календарь и актуальную информацию о погоде. Затем работу моделей оттачивали для всех канатных дорог»,— пояснил Андрей Юртаев.

Вы чьих будете?

Фокус на применение искусственного интеллекта при анализе и оценке трафика в туристических — и не только — локациях подтверждает директор филиала МТС в Краснодарском крае и Адыгее Сергей Ласкавый.

По его мнению, бизнесом востребованы такие данные, как пиковые дни посещаемости, влияние погоды, портрет посетителя, а также сравнение локаций по объему и типу трафика. Ценится возможность сегментировать аудиторию, получать анализ причин пиков и спадов. А внедрение ИИ дает возможность превратить эти данные в понятный текст, где ключевые для принятия решений выводы уже сделаны.

Бизнесом востребованы такие данные, как пиковые дни посещаемости, влияние погоды, портрет посетителя, а также сравнение локаций по объему и типу трафика

Фото: Маргарита Синкевич

Например, в августе «Коммерсант-Кубань» писал, что посредством аналитической платформы «МТС Геоэффект» компания изучила посещаемость парка «Краснодар» с начала лета и выяснила, что относительно прошлого года количество туристов выросло вдвое. За счет как местных жителей, так и приезжих. При этом впервые численность мужчин среди них сравнялась с женщинами. Еще один интересный тренд — большое число гостей из Китая. А российские посетители, как оказалось, в основном представлены жителями Москвы, которые во время визита в Краснодар стараются обязательно посетить это знаковое место.

По словам Сергея Ласкавого, расширение функционала в сторону ИИ-расшифровки позволяет не просто видеть цифры, а получать анализ того, кто именно и зачем посещает место, что влияет на его поведение и т. д. И эти данные можно учитывать при дальнейшем развитии зоны отдыха, в том числе создания новых развлекательных пространств.

Наглядная карта туризма

На федеральном уровне цели цифровизации в этой части сформулированы вполне конкретно. Как неоднократно озвучивалось, ее рассматривают в качестве инструмента развития и «детенизации» туристического рынка — то есть вывода некоторых его областей из серой зоны. К примеру, внедрение специализированного софта в отелях черноморских курортов, как предполагается, позволит органам власти анализировать общую загрузку мест размещения, число ночей и стоимость номеров. А Краснодарский край участвует в проекте по заселению в гостиницы через мессенджер Max. Эта мера в регионе начнет действовать уже с 1 сентября.

Еще одна важная задача — объединить всех участников рынка в едином цифровом пространстве, чтобы точно прогнозировать нагрузку на курортную инфраструктуру. Получаемая таким образом информация имеет определяющее значение для построения долгосрочного развития всей отрасли.

В современных реалиях выигрывают не те, кто просто собирает данные, а те, кто умеет быстро превратить их в понятные действия

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что в регионе с 2021 года используют программное обеспечение для сбора и обработки данных по численности, структуре и динамике туристского потока. Таким образом формируются геоаналитические отчеты — на уровне как субъекта, так и отдельных населенных пунктов и районов. Благодаря этому власти узнают пол и возраст прибывающих в регион туристов, анализируют продолжительность их пребывания и суточные траты, а также видят точки притяжения и места размещения в разрезе дней и времени суток.

«Анализ "портрета туриста" позволяет оценивать привлекательность того или иного курорта с точки зрения социальных маркеров. А срез уровня турпотока с учетом тепловой карты основных точек притяжения помогает определить сезонную динамику популярности той или иной территории»,— рассказали в министерстве курортов региона.

ИИ расставляет акценты

В последнее время геоаналитика перестала быть ретроспективным отчетом о том, куда и откуда приехали гости. Она решает уже другую задачу, позволяя анализировать спрос почти в реальном времени, прогнозировать его изменения и принимать решения, говорит генеральный директор сети отелей Lavicon Светлана Лютая.

Фото: УК Лавикон

«На рынке происходит переход от разрозненных таблиц к интегрированным платформам, которые соединяют обезличенные геоданные, поведение пользователей на сайте, бронирования, рекламные расходы, транзакционные данные, событийный календарь и погодные факторы. ИИ в этой системе не заменяет управленца, но помогает быстрее обрабатывать большие массивы информации: выделять сегменты, находить аномалии, объяснять причины пиков спроса и строить прогнозы»,— прокомментировала она.

Представитель Lavicon подчеркивает, что в современных реалиях выигрывают не те, кто просто собирает данные, а те, кто умеет быстро превратить их в понятные действия: скорректировать тариф, выбрать регион для рекламной кампании, подготовить дополнительный сервис или точнее выстроить коммуникацию с гостем.

Данные становятся еще больше

Несмотря на очевидную необходимость применения геоаналитики для развития внутреннего туризма, сегодня в 80% случаев ей пользуются представители малого и среднего бизнеса. С помощью анализа больших данных предприниматели Краснодарского края изучают портрет потребителя, точки притяжения целевых групп и модели поведения потенциальных клиентов для формирования стратегии развития своего бизнеса. Чаще других учитывают геоаналитику при выборе локаций для расширения местные продуктовые сети (40%), аптеки и частные клиники (35%), отмечают в компании МТС.

Сбор абстрактных данных ушел в прошлое, теперь аккумулируется только действительно необходимая информация, которую можно использовать на практике

«Все чаще большие данные применяются для принятия стратегических решений и оценки эффективности работы компании в целом. Сбор абстрактных данных ушел в прошлое, теперь аккумулируется только действительно необходимая информация, которую можно использовать на практике. И в конечном счете эта сфера становится все более доступной. Работать с такими сервисами уже могут не только профессиональные аналитики, но практически любой менеджер»,— говорит Сергей Ласкавый.

Эксперты сходятся во мнении, что геоаналитика уже доказала свою эффективность в разных отраслях. При сравнительно невысоких затратах на внедрение такие сервисы дают ощутимый бизнес-результат. Это создает основу для их массового распространения в ближайшие годы.