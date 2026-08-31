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В Геленджике обустроят 85 контейнерных площадок

В Геленджике продолжается обустройство контейнерных площадок. В этом году на работы направили 19,5 млн рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего планируется привести в порядок 85 площадок: 55 — в Геленджике, 15 — в Кабардинке, по пять — в Архипо-Осиповке, Пшаде и Дивноморском.

На площадках оборудуют бетонное основание, навес и закрытое ограждение. Для конструкций используют материал из переработанного вторсырья. Места для благоустройства определяли в том числе по обращениям жителей и предписаниям Роспотребнадзора.

По словам главы города, муниципалитет занимается благоустройством контейнерных площадок, тогда как вывозом твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор.

Анна Гречко

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