В Геленджике обустроят 85 контейнерных площадок
В Геленджике продолжается обустройство контейнерных площадок. В этом году на работы направили 19,5 млн рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Всего планируется привести в порядок 85 площадок: 55 — в Геленджике, 15 — в Кабардинке, по пять — в Архипо-Осиповке, Пшаде и Дивноморском.
На площадках оборудуют бетонное основание, навес и закрытое ограждение. Для конструкций используют материал из переработанного вторсырья. Места для благоустройства определяли в том числе по обращениям жителей и предписаниям Роспотребнадзора.
По словам главы города, муниципалитет занимается благоустройством контейнерных площадок, тогда как вывозом твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор.