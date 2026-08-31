Волковский спиртзавод добивается возврата патента на бутылку в форме волка

Конкурсный управляющий банкротящегося ЗАО «Волковский спиртзавод» Сергей Федосеев подал заявление в Арбитражный суд Тамбовской области о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак предприятия в пользу индивидуальной предпринимательницы Кристины Панфиловой. Информация об этом появилась на портале «Федресурс». Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно сайту Роспатента, речь идет о товарном знаке, представляющем собой бутылку в форме волка. Он был зарегистрирован «Волковским спиртзаводом» в конце декабря 2000 года и неоднократно продлевался, последний раз — до декабря 2029-го.

Госпоже Панфиловой патент был передан в октябре 2021 года на основании договора об отчуждении исключительного права на него. Предпринимательница предоставляла право использования товарного знака нижегородскому ООО «Стандартъ» и краснодарскому ООО «Ликеро-водочный завод "Фортуна"».

По данным Rusprofile, ЗАО «Волковский спиртзавод» зарегистрировано в Тамбове в 2004 году. Основной вид деятельности — производство алкоголя, в том числе водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 380 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было ликвидированное воронежское ООО «Белстаринвест» Григория Федякова. Последний раз спиртзавод показывал выручку в 2020 году — 2,6 млн руб., а убыток — в 2022-м (797 тыс. руб.). Последние три года общество демонстрирует нулевые финпоказатели. В отношении спиртзавода введено 141 исполнительное производство на 590 млн руб. На 1 августа имелись сведения о долгах предприятия по налогам, сборам и штрафам перед ФНС на 290 млн руб. ИП Кристины Панфиловой зарегистрировано в Рассказово в 2020 году. Основной вид деятельности связан с работой универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», последний раз ФНС подала банкротный иск к предприятию в начале 2023 года. Сумма требований налоговиков на тот момент составляла 214,1 млн руб. Дело продолжает рассматриваться до сих пор. Следующее заседание по нему назначено на 16 сентября.

До этого ведомство уже пыталось обанкротить спиртзавод — весной 2021 года на предприятии ввели наблюдение. Тогда требования ФНС составили 144,5 млн руб., но лишь часть из них стала основанием для начала банкротства.

В феврале 2023-го суд прекратил дело. Долги спиртзавода погасило ООО «Специализированный застройщик "Тамбовстарстрой"» Юрия Гончарова. Оно также выкупило требования других кредиторов, но само отказалось от претензий. Компания своих планов не раскрывала, но тогда не исключалось, что часть территории предприятия пойдет под застройку. Также утверждалось, что после прекращения банкротства спиртзавод может вернуться к масштабному выпуску продукции.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Тамбовский волк" убегает от кредиторов».

Егор Якимов