В Ставропольском крае больше всего нужны врачи и слесари

В Ставропольском крае на портале «Работа России» размещено более 12 тыс. вакансий. Наибольший спрос работодатели предъявляют на специалистов в медицине, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, сообщили в краевом Кадровом центре.

Больше всего открытых вакансий приходится на врачей — более 1 тыс. Также работодателям требуются около 850 слесарей, 500 медсестер, по 400 учителей и инженеров, 250 машинистов, 250 бухгалтеров и 170 поваров.

Жители края могут бесплатно пройти профессиональное обучение или переобучение по программам нацпроекта «Кадры». С начала года в регионе запустили более 100 таких программ, обучение уже прошли или продолжают проходить около 1,2 тыс. человек.

«Все программы бесплатные и дают реальные шансы на трудоустройство»,— сообщила директор краевого Кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.

Среди доступных направлений — подготовка бухгалтеров, сварщиков, кондитеров, операторов котельных и IT-специалистов.

Валерий Климов