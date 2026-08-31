DOGMA запустила досуговый проект для жителей серебряного возраста – «Южное долголетие»

В микрорайоне «Самолет» стартовал пилотный проект «Южное долголетие», ориентированный на людей пожилого возраста.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Инициатива призвана разнообразить досуг в микрорайоне, создать комфортную среду для социализации, а также способствовать поддержанию физического и ментального здоровья.

В рамках «Южного долголетия» пожилые жители микрорайона могут не только интересно и с пользой проводить свободное время, но и выстраивать теплые добрососедские связи, формируя устойчивое внутреннее комьюнити. Программа объединяет разные форматы досуга – для тех, кто ценит живое общение и уютную атмосферу, предусмотрены «Чайные посиделки», где можно поговорить по душам и узнать соседей ближе. Те, кто предпочитают интеллектуальный досуг, смогут собираться на вечера настольных игр — в программе шахматы, лото и «Монополия».

Кроме того, любителей кино ждет цикл киновечеров с классикой советского кинематографа. Завершают активности «Музыкальные вечера» — встречи выходного дня, наполненные танцами, песнями и хорошим настроением.

«В наших жилых комплексах живут люди разных возрастов, и мы видим, что потребность в общении и совместной активности есть у каждого поколения. Поэтому в июле мы в тестовом формате запустили проект «Южное долголетие» — специально для жителей старшего возраста. Уже первые встречи показали, что формат востребован: жители активно включаются в мероприятия, знакомятся друг с другом и проводят время вместе. Для нас это не просто отдельная программа для пожилых жителей, а часть работы над качеством жилой среды. Мы хотим, чтобы комфорт в жилом комплексе определялся не только благоустроенными дворами, домами и инфраструктурой, но и возможностями для общения и формирования соседского сообщества», – отметил директор по продажам ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Благодаря такому комплексному подходу проект «Южное долголетие» становится не просто серией мероприятий, а полноценной экосистемой добрососедства, где каждый житель старшего возраста может найти занятие по душе, раскрыть свои таланты и почувствовать себя частью большого и заботливого сообщества.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Застройщики входят в ГК Догма

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