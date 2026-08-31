Кандидат в Госдуму от КПРФ по Удмуртии Николай Бондаренко обжаловал решение суда

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю Николай Бондаренко обжаловал решение Октябрьского райсуда Саратова о штрафе за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Об этом он рассказал в ролике на своем канале во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Апелляционная жалоба была направлена 31 августа через «Почту России». «В ближайшее время Саратовский областной суд назначит заседание <...> Будем добиваться справедливости уже в этой инстанции»,— сказал он.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Политик утверждает, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального. Если решение вступит в силу, то товарищ Бондаренко пропустит выборы в Госдуму.

По словам политика, сторона обвинения в ходе судебного заседания не смогла доказать его причастность к публикации запрещенных материалов и сама признавала, что «это мог совершить кто угодно».

Николай Бондаренко — блогер-миллионник, экс-депутат Саратовской облдумы. С ноября 2025 года возглавляет экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавляет региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю.

Мандата депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко лишили в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.

Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Дневник депутата проверили на экстремизм».