Защитить от вандалов новый переход на Остужева намерена мэрия Воронежа

Открытый 29 августа новый подземный переход на улице Остужева в Воронеже уже стал мишенью для вандалов, которые повредили крышу в надземной части и нарисовали граффити. Городская администрация сейчас параллельно со сдачей объекта ищет варианты его дальнейшей эксплуатации. Сейчас работы придется переделать подрядной организации. Об этом 31 августа журналистам рассказал мэр города Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подземный переход на улице Остужева

Фото: Telegram-канал Сергея Петрина Подземный переход на улице Остужева

Фото: Telegram-канал Сергея Петрина

«По контракту у нас сроки завершения — это конец текущего года. Поэтому сейчас силами подрядной организации будут устраняться повреждения. С ними тоже проговорили по усилению охраны. Скорее всего, ЧОП будет нанят»,— сказал господин Петрин.

По словам мэра, решение по дальнейшей эксплуатации перехода будет принято в течение месяца. Объект может быть передан на содержание муниципальному бюджетному учреждению. Пока объект не сдан, муниципалитет не вправе оплачивать его охрану.

Отдельно глава городской администрации пояснил, что о прямой концессии перехода (по примеру других аналогичных объектов в городе — возле Цирка, на улицах Ворошилова и Димитрова) в настоящее время речи не идет, поскольку объекту менее пяти лет. Однако может быть рассмотрен вопрос аренды или «еще какие-то варианты с негосударственным учреждением».

Подземный пешеходный переход на улице Остужева появился в рамках реконструкции Остужевской развязки. Мэр Сергей Петрин назвал создание объекта «важным шагом для обеспечения безопасности пешеходов и улучшения транспортной ситуации в районе». На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что движение по Остужевской развязке планируют запустить в полном объеме к 1 октября. Однако и после этой даты может потребоваться время на обустройство прилегающей территории, но это, как отметил губернатор Александр Гусев в ходе прямого эфира, «некритично для автомобилистов».

Денис Данилов