В Анапе продолжает действовать запрет на использование надувных плавсредств

В Анапе 31 августа продолжает действовать временный запрет на использование матрасов, кругов и других надувных плавательных средств. Ограничение связано с усилением отжимного ветра, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. Не рекомендуется выходить в море на надувных плавсредствах до отмены ограничения.

По прогнозу регионального МЧС, на Черноморском побережье 31 августа ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер — 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. В районе Новороссийска ночью порывы достигали 23–28 м/с, днем ожидаются до 17–22 м/с. Температура воздуха на побережье составит +25…+30 градусов.

В целом по Краснодарскому краю 31 августа прогнозируется переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Температура днем составит +25…+30 градусов. На 1 сентября прогноз также остается теплым: в Краснодаре ожидается около +29…+30 градусов, преимущественно сухая погода.

Анна Гречко