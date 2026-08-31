Жители Татарстана вложили в НПФ 6,2 млрд рублей

Взносы жителей Татарстана в программу долгосрочных сбережений и негосударственное пенсионное обеспечение составили 6,2 млрд руб. в I квартале этого года. Об этом сообщила пресс-служба НПФ «Будущее» со ссылкой на данные Банка России.

Основная сумма (5,2 млрд руб.) пришлась на программу долгосрочных сбережений. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстан занял восьмое место среди регионов России по объему взносов в ПДС.

За январь–март в республике заключили 47 тыс. договоров долгосрочных сбережений — на 18% больше год к году. Число вкладчиков ПДС выросло со 138 тыс. до 351 тыс. человек.

Еще 988 млн руб. жители и предприятия Татарстана направили в программы негосударственного пенсионного обеспечения. Из них 225 млн руб. внесли физлица, 764 млн руб. — организации. По объему вложений в НПО республика заняла девятое место в России.

Анна Кайдалова