На Ставрополье чиновникам продлили ограничения на использование служебных автомобилей

В Ставропольском крае продлили ограничения на использование служебного автотранспорта чиновниками регионального правительства, министерств и муниципалитетов на фоне сложной ситуации с топливом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Рабочие автомобили должны использоваться только в случае необходимости. Сейчас главная задача — обеспечить топливом службы, от которых напрямую зависит сфера жизнеобеспечения и общественный порядок, а также аграриев»,— написал глава региона.

По словам Владимирова, ситуация с топливом может начать улучшаться после восстановления работы перерабатывающих мощностей. Ориентировочно это ожидается во второй половине сентября.

Краевое министерство энергетики следит за поставками топлива, ценами на автозаправочных станциях и наличием информации о его стандартах.

Валерий Климов