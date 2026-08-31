Более 100 возгораний на открытой территории ликвидировали на Ставрополье за выходные

За выходные в Ставропольском крае зарегистрировали 110 пожаров, из них 101 произошел на открытой территории. Еще девять возгораний были техногенными, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В селе Сенгилеевском возле АЗС загорелась сухая трава на площади 500 кв. м. В результате пострадал один человек. В хуторе Закавказский Партизан огонь охватил хозяйственную постройку и траву на площади 400 кв. м.

На 31 августа и 1 сентября в северной части и юго-восточных районах края местами прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Днем температура воздуха может достигать 29–30 градусов.

Особый противопожарный режим действует в Ставропольском крае с 1 июля и продлится до 30 сентября. В этот период, в частности, запрещены пожароопасные работы на полях и в лесах.

Валерий Климов