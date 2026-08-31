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На Ставрополье участникам СВО из числа детей-сирот передадут 17 квартир

В Ставрополе приняли 17 квартир, предназначенных для детей-сирот, участвовавших в специальной военной операции. Жилье расположено на улице Полевой, где есть необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Комиссия с участием представителей региональных ведомств и экспертов проверила качество строительных и ремонтных работ, а также состояние инженерных коммуникаций. После этого квартиры оформят в государственную собственность и передадут получателям.

Жилье предоставляется в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования». Министр имущественных отношений Ставропольского края Александр Мясоедов отметил, что обеспечение жильем участников СВО из числа детей-сирот остается одним из приоритетных направлений.

С 2023 года жильем обеспечены 136 детей-сирот — участников СВО. Из них 29 получили жилье в 2026 году.

Валерий Климов

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