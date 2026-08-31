Детский туризм в Архызе вырос на 80% за сезон

Горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии принял более 21 600 детей за летний сезон 2026 года: интерес к детским сервисам вырос на 80%, а число семей с детьми с ОВЗ увеличилось на 56%. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Российские родители всё чаще выбирают для детей горные походы и образовательные программы открытого в этом году детского клуба «Архызенок», посвящённые природе и истории Кавказа. Более 1 000 детей совершили однодневные и многодневные — продолжительностью до трёх дней — семейные маршруты в сопровождении гидов-инструкторов.

Интерес к детским сервисам и развлечениям вырос на 80% по сравнению с предыдущим годом. В числе наиболее востребованных направлений — верёвочный парк, картинг и маунтинкарт, тюбинговые трассы, парк альпак и катание на детских квадроциклах. Число детей, освоивших трассы самого высокогорного байк-парка России, увеличилось на 11%.

Отдельным достижением сезона стало развитие инклюзивного туризма: количество детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на курорте, выросло на 56%. Адаптированные эко-тропы и специализированные программы сделали горный отдых доступным для семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Генеральный директор курорта Архыз Роман Киранчук отметил, что итоги сезона «отчётливо показали новый запрос от российских семей»: «Современным родителям важно обеспечить детям не просто отдых в комфортном отеле на природе, но и оздоровление на горном воздухе, расширение их кругозора через изучение природы и истории края, а также научить базовым навыкам выживания и командной работе в походах».

Тат Гаспарян