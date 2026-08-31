В Ставрополе осенью запустят автобус до Крестовоздвиженского кладбища

В Ставрополе этой осенью планируют запустить новый автобусный маршрут до Крестовоздвиженского кладбища. Он будет работать по выходным дням. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Решение принято после обращения жителей краевого центра. Губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта края совместно с администрацией Ставрополя проработать организацию маршрута.

Новый автобус будет особенно востребован в дни поминовения усопших, когда увеличивается поток посетителей кладбища.

Кроме того, в ближайшее время Ставрополь получит 50 новых автобусов. Обновление подвижного состава, по словам Владимирова, даст возможность улучшить работу действующих маршрутов и открыть новые направления, где есть потребность.

Валерий Климов