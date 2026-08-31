В Кисловодске расторгли контракт на строительство двух детсадов за 735 млн рублей

В Кисловодске расторгли контракт на строительство двух детских садов общей стоимостью более 735 млн руб. из-за срыва подрядчиком контрольных сроков. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, из-за отставания от графика объекты могут не успеть ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Для завершения строительства власти намерены провести новые торги, документы для них уже готовятся.

Кроме того, администрация Кисловодска подала заявление в УФАС по Ставропольскому краю с просьбой признать подрядчика недобросовестным. «Наша позиция поддержана не была»,— написал Евгений Моисеев.

Валерий Климов