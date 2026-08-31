Глава воронежского минпрома: ОЭЗ наиболее эффективны для экспортеров

Инструмент особых экономических зон дает налоговые и таможенные льготы, однако их выгода зависит от того, на какой рынок ориентировано предприятие, рассказал министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов на пресс-конференции 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Безусловно, когда предоставляются такие льготы по налоговым и таможенным освобождениям, это дает определенный задел для предприятий с точки зрения их развития»,— сказал господин Хлызов.

По его словам, освобождение от пошлин при ввозе оборудования и замещение сырьевого компонента, используемого за пределами РФ, — полезны, например, для переработки. Однако, отметил министр, это эффективно, когда инвестор реализует проект с зарубежным оборудованием и экономит на этом.

«Когда предприятие функционирует и реализует продукцию уже здесь, в рамках территории Российской Федерации, например какую-то серийную продукцию, конвейерную, на мой взгляд, для них есть определенные сложности»,— пояснил он.

По словам министра, они связаны с документарным оформлением каждой партии и прохождением таможенных процедур: «Если компании готовы выделять на это ресурсы постоянно, то, наверное, только если есть какой-то экономический смысл и эффективность».

По итогам 2025 года число резидентов особой экономической зоны «Центр» под Воронежем достигло 17. В свои проекты они инвестируют 68 млрд руб., создавая более 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Перед этим глава минпрома прокомментировал ситуации на стратегически важных для региона предприятиях: АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), АО «Турбонасос», ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) и ОАО «Тяжмехпресс».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вопросы промышленного масштаба»

Анна Швечикова