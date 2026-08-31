Структура «Газпрома» взыскала с новочеркасских тепловых сетей 52 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» к МУП «Новочеркасские тепловые сети» о взыскании задолженности за поставленный в марте 2026 года газ, а также пеней и судебных расходов. Общая сумма взыскания за поставку 4,1 млн куб. м газа превысила 52,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для иска стал договор поставки газа от 8 сентября 2025 года, по условиям которого теплосети обязались оплачивать полученный газ не позднее 18 числа месяца, следующего за расчетным. Однако платеж за март 2026 года так и не был произведен. После направления претензии от 28 апреля 2026 года (она была получена ответчиком, но оставлена без ответа и погашения долга) поставщик обратился в суд.

В ходе разбирательства ответчик просил оставить иск без рассмотрения, ссылаясь на несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора. Однако суд отклонил это ходатайство.

Суд подтвердил факт поставки газа на основании сводного акта о количестве поданного и принятого газа, а также универсальных передаточных документов. Ответчик не представил доказательств оплаты или иных обстоятельств, прекращающих обязательство. Расчет пеней, выполненный истцом с учетом ключевой ставки Банка России (9,5%), суд признал верным; контррасчет со стороны ответчика не поступил, ходатайства о снижении неустойки не заявлялось.

Ответчик вправе обжаловать решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, а в кассационном порядке — в Арбитражном суде Северо Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Наталья Белоштейн