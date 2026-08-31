В Крыму выпустили первых специалистов по организации здорового образа жизни и питания

Дипломы получили 13 выпускников

Фото: ООО "Мрия"

Курорт «Мрия» и крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского подготовили специалистов нового профиля в сфере здорового долголетия. Дипломы о профессиональной переподготовке получили 13 выпускников программы «Специалист по организации здорового образа жизни и питания», 9 из которых — сотрудники «Мрии».

Курорт «Мрия» совместно с крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского (КФУ имени В. И. Вернадского) запустил программу профессиональной переподготовки «Специалист по организации здорового образа жизни и питания». Проект объединяет академическую и научную экспертизу университета с практическим опытом курортной индустрии. «Мрия» выступает индустриальным партнером и заказчиком программы, а ее Научный совет — соавтором.

Фото: ООО "Мрия"

Программа рассчитана на специалистов, которые смогут комплексно работать с вопросами питания, физической активности, образа жизни и профилактики. Общий объем обучения составляет 358 часов, включая 100 часов практики на курорте «Мрия». Студенты изучают методы оценки функционального состояния и адаптационных резервов организма, подходы к оценке физической работоспособности и рисков для здоровья, принципы персонализированного питания и физической активности. Практика проходит в медицинском центре Mriya Life, Институте Активного Долголетия, фитнес-центре, ресторанах и курорта.

В основу программы лег восьмилетний практический опыт «Мрии» в сфере здорового долголетия. Курорт с 2018 года формирует собственную экспертизу в области профилактики, оценки состояния человека, физической активности, питания и персонализированных оздоровительных программ. Теперь накопленные практические компетенции становятся частью образовательного процесса и подготовки специалистов нового профиля.

Фото: ООО "Мрия"

Пилотный поток стартовал 15 марта 2026 года. В нем приняли участие 13 человек, все они завершили обучение и получили квалификацию «Специалист/эксперт по организации здорового образа жизни и питания».

Арсений Труханов, доктор биологических наук, руководитель Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия»: «Для нас эта программа — важный шаг от накопленной практики к формированию новой профессиональной среды в сфере здорового долголетия. Отечественная курортология уже отходит разрозненных процедур к комплексному сопровождению человека, в основе которого диагностика, здоровое питание, физическая активность и глубокая персонализация. Сегодня особенно важно готовить специалистов, которые умеют соединять научные знания с практикой. Мы видим в этом проекте вклад не только в развитие нашей команды, но и в развитие курортологии Крыма и всей страны».

Следующим этапом развитие программы станет обучение врачей здорового долголетия, которые будут координировать различные направления сопровождения человека и помогать выстраивать индивидуальную стратегию сохранения здоровья.

Фото: ООО "Мрия"

Mriya Life — многопрофильный оздоровительный комплекс мирового курорта премиум-класса на Южном берегу Крыма «Мрия», который является драйвером развития индустрии гостеприимства в России. Mriya Life сочетает традиционную и превентивную медицину, опыт высококлассных специалистов, возможности передового оборудования и рекреационные ресурсы Крыма. Он включает: медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, бальнеологический и термальный комплексы, spa- и фитнес-центры. Mriya Life — лауреат премии World Luxury Hotels Award. Оздоровительное направление является стратегическим для курорта «Мрия». На базе Института Активного Долголетия Mriya Life Institute создан Научный совет для модернизации санаторно-курортной сферы в Республике Крым и России.

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