В Анапе проверят запуск фейерверков во время пожара в плавнях

В Анапе полиция проводит проверку по факту запуска фейерверков во время пожара в плавнях. Неустановленные лица устроили салют, когда городские, краевые и федеральные службы были задействованы в тушении возгорания. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Я уверена, что лица будут установлены и понесут предусмотренную законом ответственность», — сказала Светлана Маслова.

Глава города призвала жителей временно отказаться от использования пиротехники. По ее словам, на фоне регулярных сигналов беспилотной и авиационной опасности громкие хлопки и вспышки в небе вызывают тревогу у жителей и могут отвлекать экстренные службы.

Ранее на оперативном совещании в Анапе обсудили ликвидацию пожара в плавнях. Благодаря работе экстренных служб распространения огня на жилой сектор удалось не допустить, эвакуация жителей не потребовалась.

После штормового ветра коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Они убирают сухую листву и сломанные ветки, а также проводят мойку и очистку территорий.

В преддверии 1 сентября в городе также проверяют готовность школ. Торжественные линейки в Анапе решено провести в ограниченном формате — в закрытых помещениях и только для учеников первых и выпускных классов. Для остальных школьников организуют классные часы.

Анна Гречко