Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске 1 сентября линейки пройдут в ограниченном формате

В Новороссийске торжественные линейки 1 сентября пройдут в ограниченном формате и с минимальным количеством приглашенных. Праздничные мероприятия организуют внутри школ с учетом требований антитеррористической защищенности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По его словам, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность школьников.

«Уверен, что на дух праздника ограничения не смогут повлиять. Главное — это внимание, забота и те эмоции, которые мы подарим детям. Сделаем все возможное, чтобы 1 сентября запомнился ребятам ярким и радостным», — сказал Андрей Кравченко.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд