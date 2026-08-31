В Новороссийске 1 сентября линейки пройдут в ограниченном формате

В Новороссийске торжественные линейки 1 сентября пройдут в ограниченном формате и с минимальным количеством приглашенных. Праздничные мероприятия организуют внутри школ с учетом требований антитеррористической защищенности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По его словам, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность школьников.

«Уверен, что на дух праздника ограничения не смогут повлиять. Главное — это внимание, забота и те эмоции, которые мы подарим детям. Сделаем все возможное, чтобы 1 сентября запомнился ребятам ярким и радостным», — сказал Андрей Кравченко.

Анна Гречко