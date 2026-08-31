В Кировской области отремонтировали 15 км дорог, связывающих регион с Марий Эл, Удмуртией и Нижегородской областью. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области обновили более 15 км дорог к границам трех регионов

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ В Кировской области обновили более 15 км дорог к границам трех регионов

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

На дороге Яранск — Кикнур — граница Нижегородской области отремонтировали 3,4 км. Участок входит в опорную сеть автодорог России.

Еще 4,4 км обновили на дороге Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртии. Работы прошли на двух участках, где уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон.

В сторону Марий Эл обновили почти 7,3 км: 5,4 км на трассе Киров — Советск — Яранск — Лошкари — граница Марий Эл и 1,8 км на дороге Яранск — Санчурск — граница Марий Эл.

Анна Кайдалова