Число первоклассников в Удмуртии снизилось более чем на 10%

Количество первоклассников в Удмуртии сократилось примерно на 11% с 2025-го по 2026 год, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным Удмуртстата. Впервые в школы республики пойдут 16 тыс. детей, из них 9 тыс. — в Ижевске. Число учителей за указанный период снизилось с 12 до 11,9 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За год сократилось и число средних образовательных учреждений — с 545 до 526. Примечательно, что если к началу 2025 учебного года было запущено четыре новые школы на 2,2 тыс. мест, то в 2026-м — только одна на 220 учеников.

Оснащенность школ ПК с 2024-го по 2025 год увеличилась на 2,9% — до 39 тыс. ед. Принтеров стало больше на 5,2%, интерактивных досок — на 4,7%, проекторов — на 1%.