В Кировской области до конца сентября откроют семь детских культурных центров

В Кировской области до конца сентября откроются первые семь детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Центры появятся в Вятском художественном музее, Областном доме народного творчества, Малоконыпской библиотеке-музее, Слободском музейно-выставочном центре, ДК поселка Дороничи, Белохолуницком доме культуры и центральной детской библиотеке Шабалинского района.

Также в Кировской области продолжается модернизация домов культуры и библиотек. В ближайшие дни после масштабной реновации откроется большой зал Вятской филармонии имени П. И. Чайковского.

Анна Кайдалова