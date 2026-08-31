Уральца отправили в колонию особого режима за похищение человека из-за долга

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Вячеслава Костина к семи годам лишения свободы в колонии особого режима за похищение человека из-за долга в размере 1,5 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, его также признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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По данным следствия, вечером 19 октября 2025 года в поселке Уралец Вячеслав Костин нанес знакомому множественные удары, сломав ему ребра. После этого он силой посадил потерпевшего в багажник автомобиля и увез в безлюдное место, где удерживал. Причиной конфликта стала задолженность в размере 1,5 тыс. руб., которую потерпевший должен был другому знакомому.

Потерпевшему удалось сбежать в лес, воспользовавшись моментом, когда похититель оставил его без присмотра. По данным суда, ранее Вячеслав Костин уже имел судимость: в 2025 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал 14-летний срок за убийство.

Суд признал его виновным по п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 1 ст. 112 УК РФ. Назначенное наказание не вступило в законную силу и может быть обжаловано.