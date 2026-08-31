Владимиров поручил обеспечить в школах региона безопасность 1 сентября

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на рабочем совещании заявил о необходимости обеспечить спокойную и безопасную обстановку в День знаний для детей, родителей и педагогов. Об этом он также сообщил в своих соцсетях.

1 сентября за соблюдением общественного порядка в школах будут следить сотрудники МВД. В торжественных линейках примут участие представители регионального правительства и местных администраций.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, у каждого ведомства — свой фронт работы и свой алгоритм действий. «Главное — чтобы 1 сентября ребята встретили в хорошем настроении и с уверенностью начали новый учебный год», — отметил глава края.

Мария Хоперская