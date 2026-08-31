В Татарстане суд признал девять местных жителей виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц, двоих из них также осудили за вымогательство. Незаконный доход организованной группы составил 26 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что с января 2020 года по август 2022 года участники организованной группы использовали 68 подставных компаний для проведения финансовых операций. Они предоставляли юридическим лицам кассовое обслуживание, занимались инкассацией и переводом денег.

Семерым осужденным назначили от 3 до 7,5 года лишения свободы со штрафами по 900 тыс. руб. Еще двое получили по 2,5 года условно с испытательным сроком три года. Более 7 млн руб. взыскали в счет уплаты штрафов, также в доход государства конфисковали €8 тыс. евро и $8 тыс.

Анна Кайдалова