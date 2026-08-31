В Новороссийске требуют ремонта 56 детских и спортивных площадок

В Новороссийске сформировали предварительный перечень из 56 детских и спортивных площадок, где необходимы ремонт, благоустройство или реконструкция. Часть объектов уже приводят в порядок, однако по некоторым площадкам работы пока не начались, сообщил Андрей Кравченко на одном из аппаратных совещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В частности, на детской площадке в сквере Науки после демонтажа старых качелей новые пока не установлены. Кроме того, на элементе веревочной горки образовались крупные повреждения, на которые обратили внимание жители в чате МЦУ.

В Центральном районе заключены контракты на ремонт восьми площадок, четыре из них уже отремонтированы. Как сообщала заместитель главы города Эльвира Кальченко, еще четыре объекта планируют привести в порядок до конца октября.

В Южном районе ремонт требуется на 23 детских и спортивных площадках. На двух объектах работы уже выполнены, еще по 13 площадкам контракты пока не заключены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко назвал ситуацию «критической» и поручил завершить работы.

В Центральном районе также насчитывается 41 спортивная площадка. Две из них — на улице Леженина, 90 и проспекте Ленина, 20 — находятся в максимально неудовлетворительном состоянии. Остальные объекты поддерживаются в рамках текущего ремонта.

Отдельно планируется реконструкция детской площадки на набережной в форме корабля рядом со скульптурой «Девушка с дельфином». После обращений жителей специалисты составили дефектные ведомости и локально-сметные расчеты. Полную реконструкцию объекта запланировали на 2027 год из-за высокой стоимости работ.

При реконструкции власти намерены использовать более долговечные материалы, учитывая воздействие ветра и морских брызг, при этом сохранить существующую концепцию площадки.

Главам внутригородских районов поручено совместно с жителями определить наиболее востребованные объекты. Они должны войти в краткосрочный план ремонта.

Анна Гречко