В Орле и Тамбове до конца года планируют открыть термальные комплексы

До конца 2026 года два термальных комплекса могут появиться в Орле и Тамбове. Об этом сообщили в инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Площадь комплекса компании «Термы-Тамбов» в Тамбове должна составить 10 тыс. кв. м, а площадь курорта сети Termoland в Орле — 9,4 тыс. кв. м. К концу года Termoland также рассчитывает открыть проект площадью 16,5 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону.

«За последние несколько лет сегмент акватермальных комплексов действительно заметно вырос и пополнился новыми объектами. Тем не менее эта ниша все еще далека от насыщения и имеет колоссальный потенциал»,— сказал президент ГК «Основа» (развивает федеральную сеть городских курортов Termoland) Александр Ручьев.

По его словам, выручка сети с 2023 по 2025 год выросла в 5,5 раза — до 5,3 млрд руб. Количество курортов Termoland в стране увеличилось с четырех до 15 объектов в прошлом году. В 2026-м были открыты еще два комплекса — в Красноярске и подмосковном Щелкове.

Как отмечают в «Основе», основным источником выручки комплексов остаются входные билеты, на которые приходится 65% оборота. Еще 15% формируют СПА-услуги, 15% — кафе и рестораны, 5% — дополнительные сервисы. В структуре продаж входных билетов 82% приходится на разовые посещения, 12% — на абонементы, 5% — на корпоративные продажи и 1% — на подарочные сертификаты.

Аналитики Ricci фиксируют, что средняя выручка термальных комплексов за два года выросла на 34–55% в зависимости от ценового сегмента. В среднем по рынку диапазон оборотов на 1 кв. м в эконом-сегменте составляет около 30–50 тыс. руб. в год, в комфорт-сегменте — 40–60 тыс. руб., в премиальном — 90–120 тыс. руб. За два года верхняя граница среднего диапазона выросла примерно на 55%, 45% и 34% соответственно.

«Дальнейшее развитие рынка будет поддерживаться развитием интереса к активному семейному досугу и оздоровлению, снижением нижней границы возраста аудитории и территориальной доступностью услуг для жителей крупных городов»,— добавили в Ricci.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что у акватермального комплекса «Боше» в Воронеже за 1,7 млрд руб. может появиться конкурент в виде крупнейшего российского сетевого оператора Termoland. Компания ведет переговоры с несколькими ТРЦ в облцентре о размещении в одном из них термального комплекса под своим брендом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Запаренные конкуренты».

Егор Якимов