В Невинномысске погасили долг по зарплате в 9 млн рублей после проверки прокуратуры

В Ставропольском крае после проверки прокуратуры перед работниками завода погасили долги по зарплате на сумму около 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что задолженность образовалась на одном из промышленных предприятий Невинномысска. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя суммы задолженности, а также выплате компенсации морального вреда за задержку.

Отмечается, что требования ведомства удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле.

Константин Соловьев